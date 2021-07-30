Верю, что в финале смогу реализовать себя на 100 процентов, – пловец Романчук

Михаил Романчук уже принес Украине "бронзу" на Олимпийских играх в плавании 800 метров вольным стилем. Теперь Романчук прошел в финал Игр на дистанции 1500 метров и стремится получить золотую медаль.

Романчук снова в финале Олимпиады

В полуфинальном заплыве на 1500 метров Михаил Романчук продемонстрировал лучшее время среди всех спортсменов. Также украинец был лучший в квалификации на 800 метров.

Узнайте больше Романчук с лучшим временем вышел в финал плавания 1500 метров вольным стилем

В отличие от заплыва на 800 метров, Романчук хочет выиграть соревнование на 1500. Для этого, по словам Михаила, нужно не допустить ошибки, как в "бронзовом" заплыве.

Надеюсь, что на этот раз не будет такой ошибки, как на 800-метровке. Время покажет. Вечером обычно гораздо легче плыть, чем утром. Верю, что в финале я смогу реализовать себя на 100 процентов,

– прокомментировал Романчук выход в финал.

Отметим, что в финале 1500 метров выступят Роберт Финк и Грегорио Палтриньери. Они опередили Романчука в финале на 1500 метров, но уступили украинцу во всех квалификационных заплывах.

Финальный заплыв состоится 1 августа. Начало в 04: 44 по киевскому времени. Кроме Романчука, Украину представит Сергей Фролов.