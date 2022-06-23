Верес заинтриговал возможным усилением состава игроками Динамо

Ровенский Верес не будет пропускать следующий сезон УПЛ. Клуб хочет усилить свой состав игроками "Динамо".

Шевчук: Увидим, как нам это удастся

Спортивный директор ровенского клуба Вячеслав Шевчук анонсировал возможные активности клуба на трансферном рынке. Вереск может арендовать у Динамо нескольких игроков.

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Эти аренды будут полезны для обеих сторон. Вере усилит свою команду, а молодые футболисты получат игровую практику в УПЛ.

Я ведь работаю спортивным директором Вереса. Возможно, мы возьмем нескольких игроков Динамо в свою команду в аренду, чтобы дать возможность молодым ребятам прогрессировать в Премьер-лиге. И Вересу будет хорошо. Увидим, как нам это удастся,

– сказал Шевчук.

Напомним, что Шевчук с мая 2022 начал сотрудничать с ровенским клубом. Верес закончил досрочно завершенный сезон-2021/2022 на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. За 18 сыгранных туров подопечные Юрия Вирта завоевали 23 очка.

23 июня Верес сообщил о прекращении сотрудничества с пятью игроками. Команду по окончании контрактов покинули Артем Кичак, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Дмитрий Махнев и Никита Полюлях. Клуб поблагодарил футболистов за работу.

Новый футбольный сезон в Украине развернется в августе 2022 года. УПЛ возобновится даже во время военного положения. В настоящее время рассматривают разные варианты его проведения в Украине.