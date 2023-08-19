Верес и Ворскла оформить самый курьезный гол, заслуживающий "Оскара": удивительное видео

Вереск 19 августа принимал Ворсклу в рамках 4-го тура УПЛ. Ровенчане проиграли, забив в ворота полтавского соперника лишь один гол, но случился он не без помощи гостей.

Поединок начался не по плану хозяев. Кучеров отличился автоголом и вывел Ворсклу впереди 0:1. На 18-й минуте Юрченко удвоил преимущество гостей из Полтавы 0:2, сообщает 24 Канал.

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Родненькая УПЛ не перестает удивлять

Уже через две минуты жители смогли отквитать один гол, забитый очень эпическим образом. Неудачный розыгрыш мяча у собственных ворот от Ворсклы привел к результативному удару от Шарая. Станислав лучше разобрался в этой ситуации после нескольких рикошетов от футболистов полтавского клуба и сделал счет встречи 1:2.

Главными неудачниками этого эпизода стали капитан Ворсклы Чеснаков и голкипер Исенко, которые и "наварили" вблизи своих владений. Шараю почти ничего не пришлось делать в этом эпизоде, а только сориентировать и забить.

Такие эпические взятия ворот не так часто можно увидеть на профессиональном уровне, но родимая УПЛ не перестает удивлять.

Видео курьезного гола Вереса

До конца матча ни одна из команд так и не забила. В итоге – 1:2 первая победа Ворсклы в новом сезоне УПЛ-2023/2024. Верес терпит уже третье поражение в украинском первенстве.