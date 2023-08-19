Поєдинок розпочався не за планом господарів. Кучеров відзначився автоголом та вивів Ворсклу переду 0:1. На 18-й хвилині Юрченко подвоїв перевагу гостей із Полтави 0:2, повідомляє 24 Канал.

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Рідненька УПЛ не перестає дивувати

Вже через дві хвилини рівняни змогли відквитати один гол, який був забитий дуже епічним чином. Невдалий розіграш м'яча біля власних воріт від Ворскли привів до результативного удару від Шарая. Станіслав найкраще розібрався у цій ситуації після декількох рикошетів від футболістів полтавського клубу та зробив рахунок зустрічі 1:2.

Головними невдахами того епізоду стали капітан Ворскли Чеснаков та голкіпер Ісенко, які й "наварили" поблизу своїх володінь. Шараю майже нічого не довелось робити у цьому епізоді, а лише зорієнтувати та забити.

Такі епічні взяття воріт не так часто можна побачити на професійному рівні, але рідненька УПЛ не перестає дивувати.

Відео курйозного голу Вереса

До кінця матчу жодна з команд так і не забила. У підсумку – 1:2 перша перемога Ворскли у новому сезоні УПЛ-2023/2024. Натомість Верес зазнає вже третьої поразки в українській першості.