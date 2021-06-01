В субботу, 5 июня, Верес проведет последний домашний матч в Первой лиге – против краматорского Авангарда. В этот день в Ровно состоятся праздничные мероприятия по случаю выхода Вереса в УПЛ.

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Празднование начнется в 14:00 на майдане Независимости. Здесь болельщикам будут предложены конкурсы, квесты, мастер-классы и розыгрыши памятных подарков.

В 16:00 начнется матч Верес – Авангард. Его будут транслировать на большом экране. Сама игра состоится в Млинове.

В 18:00 начнется праздничный концерт, хедлайнером на котором будет "Бумбокс".