Голепад, не понравившийся фанам Вереса: Рух разгромил ровенскую команду – видеообзор

Команда Сергея Лавриненко потерпела фиаско в домашнем матче против львовского Руха. Зрители увидели ливень голов в поединке на ровенском стадионе "Авангард".

Вереск – Рух 2:5

Голы: Яго, 82, Балан 90 – Теслюк, 14, Климчук, 34, Пастух, 65, 85, Квасница, 88.

Соперники решают диаметрально противоположные задачи в сезоне. Львовский Рух неожиданно оказалось среди лидеров чемпионата и борется за медали, а вот Верес находится на дне турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

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"Детский сад" Пономарева разбил Верес

В отчетном матче команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двух семь голов. Однако обо всем по очереди.

Уже в первом тайме гости получили преимущество в два мяча. Результативными ударами отличились Теслюк и Климчук.

Во втором тайме "детский сад" Пономарева продолжил избиение соперника. У игроков Рух дубль записал на свой счет Пастух, а завершил разгром герой недавнего матча "молодежки" против Англии Квасница.

Верес сумел забить лишь два гола престижа. В конце матча вратаря Рух расстроили Яго и Балан.

В итоге Верес потерпел поражение со счетом 2:5. Безвыигрышная серия ровенской команды теперь составляет пять матчей.

Львовское Рух набрало 19 очков и продолжает находиться в главной пятерке.

Верес усложнил свое турнирное положение. У команды Лавриненко 6 очков и предпоследняя строчка в турнирной таблице.

Видеообзор матча Верес – Рух