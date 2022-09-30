Верес сыграл первый матч на реконструированном стадионе в Ровно: курьезный гол не принес победу

Ровенский Верес сыграл первый официальный матч на стадионе "Авангард" после его реконструкции. Но победить в этом матче команде не удалось.

В пятницу, 30 сентября, Верес принимал в Ровно львовский Рух. Для хозяев матча это был особый матч, ведь впервые за время выступлений в УПЛ команда домашний матч проводила в родном городе – на стадионе "Авангард". Этот стадион с марта 2019 года находился на реконструкции. Кроме того, в случае победы команда могла выйти на первое место в УПЛ.

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Еще принципиальным этот матч делали президенты обоих клубов. Президент Руха Григорий Козловский позволил себе не очень приятные высказывания в сторону Ивана Надеина. По сообщениям СМИ, президент Вереса пообещал щедрые премиальные в случае победы в этом матче.

Начало матча пришлось отложить, ведь в то время в Ровенской области была объявлена воздушная тревога.

В первом тайме было забито три гола. Хозяева поля отличились чуть ли не первым ударом в створ ворот, когда забил Дахновский.

Но в середине первого тайма гости сравняли счет. Гол в свой актив записал Таллес. Это его четвёртый гол в УПЛ, и он лидирует в гонке бомбардиров.

Но через несколько минут Верес снова был впереди. К голу привела ошибка голкипера Панькива. Он неудачно сыграл на выходе, и мяч после удара Клеца со штрафного залетел в ворота.

Но удержать преимущество в счете ровенчанам не удалось. Во втором тайме гости сравняли счет. И тоже со штрафного. На этот раз Таллес выступил ассистентом, сделав навес из стандарта. А Дидык головой отправил мяч от штанги в ворота.

Матч так и закончился вничью 2:2.

Верес – Рух обзор матча