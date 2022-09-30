Футбол в условиях военного положения

В 12:34 (за 26 минут до начала матча) во многих областях Украины прозвучала воздушная тревога. Ровенская область не стала исключением, пишет 24 канал.

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Поэтому официальные лица поединка, команды и персонал клубов спустился в бомбоубежище на реконструированном стадионе "Авангард".

В 13:02 раздался отбой тревоги, поэтому команды вышли на предматчевую разминку. А сама встреча состоялась с опозданием.

Напомним, что это первый за 5 лет матч для Вереса на родном стадионе. В последний раз на нем играли жители еще 27 мая 2017 года, когда Верес расписал нулевую мировую с черкасским Днепром в розыгрыше Первой лиги Украины.

Первая часть встречи закончилась победой Вереса над Рухом 2:1. Следует отметить второй гол ровенчан со штрафного в исполнении Дмитрия Клеца. Грубую ошибку допустил голкипер львовского клуба Юрий Панькив.

Это уже не первый случай воздушной тревоги на матче Руха. До этого встречу против Металлиста трижды прерывали из-за ракетки угрозу.