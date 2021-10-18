Черноморец – Верес 0:1

Гол: Е. Пасич, 18

Удаление: Кучеров, 20 (Верес)

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Единственной игрой, которая была вынесена на понедельник, оказалась встреча в Одессе, где нестабильный молодой коллектив Юрия Мороза принимал подопечных Юрия Вирта.

Верес не побеждал в предыдущих трех турах, однако сыграл за это время с достаточно крепкими соперниками вроде Шахтера, Днепра-1 и Александрии.

Очевидно, что ровенский коллектив хотел набрать очки в игре против одного из аутсайдеров, но и "моряки" своей атакующей линией способны создать проблемы коллективу, который прекрасно знает, как нужно играть в обороне.

Именно гости из Ровно на 18-й минуте открыли счет во встрече благодаря дуэту братьев Пасичев. Пас с левого фланга от Геннадия Пасича на ближней штанге был завершен голом в исполнении его брата, Евгения.

Видео гола Евгения Пасича

А через две минуты Верес неожиданно остался в меньшинстве, что означало фактически весь матч играть вдесятером. Кучеров опасно пошел в накладку против Кадири на чужой половине.

Видео удаления Кучерова

Черноморец мог сравнять счет на 64-й минуте, когда Авагимян рухнул на газон на левом фланге чужой штрафной, после подножки от Полюляха, заработав пенальти. Вратарь Вереса Когут в фантастическом стиле парировал удар Путри.

Видео нереализованного пенальти

Казалось бы, Черноморец, как минимум, выгрыз ничью, но защита команды Юрия Вирта продемонстрировала настоящее мужество.

Как итог, Верес набрал 15 очков и отдалился от зоны вылета уже на 7 баллов (9 позиция). Черноморец с 6 баллами идет пятнадцатым.

Черноморец – Верес видеообзор