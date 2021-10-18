Чорноморець – Верес 0:1
Гол: Є. Пасіч, 18
Вилучення: Кучеров, 20 (Верес)
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- Єдиною грою, яка була винесена на понеділок, виявилася зустріч в Одесі, де нестабільний молодий колектив Юрія Мороза приймав підопічних Юрія Вірта.
- Верес не перемагав в попередніх трьох турах, проте зіграв за цей час з досить міцними суперниками на кшталт Шахтаря, Дніпра-1 і Олександрії.
- Очевидно, що рівненський колектив бажав набрати очки в грі проти одного з аутсайдерів, але і "моряки" своєю атакуючою лінією здатні створити проблеми колективу, який прекрасно знає, як саме треба грати в обороні.
Саме гості з Рівного на 18-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі завдяки дуету братів Пасічів. Пас з лівого флангу від Геннадія Пасіч на ближній штанзі був завершений голом у виконанні його брата, Євгена.
Відео голу Євгена Пасіча
А через дві хвилини Верес несподівано залишився у меншості, що означало фактично весь матч грати удесятьох. Кучеров небезпечно пішов у накладку проти Кадірі на чужій половині.
Відео вилучення Кучерова
Чорноморець міг зрівняти рахунок на 64-й хвилині, коли Авагімян звалився на газон на лівому фланзі чужої штрафної, після підніжки від Полюляха, заробивши пенальті. Воротар Вересу Когут у фантастичному стилі парирував удар Путрі.
Відео нереалізованого пенальті
Здавалося б, що Чорноморець, як мінімум, вигризе нічию, але захист команди Юрія Вірта продемонстрував справжню мужність.
- Як підсумок, Верес набрав 15 очок і віддалився від зони вильоту вже на 7 балів (9 позиція). Чорноморець з 6 балами йде 15-им.
Чорноморець – Верес відеоогляд