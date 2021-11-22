Верес нанес Металлисту 1925 третье поражение подряд в УПЛ: видео голов в Луцке
Источник:24 канал
В понедельник, 22 ноября, поединком в Луцке между середняками Вересом и Металлистом 1925 завершился 15 тур чемпионата Украины. Победу во встрече одержали хозяева поля.
Верес – Металлист 1925 2:0
Голы: Г. Пасич, 40, Солдат, 61
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Почти до конца первого тайма соперники пристреливались к воротам друг друга, иногда удачно отрабатывала защита, иногда голкиперы. Однако до по-настоящему опасного момента дошло на 40-й минуте и создали его ровенчане.
Сергей Панасенко прекрасной разрезной передачей вывел Виталия Дахновского на свидание с голкипером. Первый удар вратарь Металлиста парировал, но на добивании первым был Геннадий Пасич.
На 61-й минуте Верес заработал угловой удар. После подачи от флажка Дмитрий Немчанинов головой продолжил полет мяча на дальнюю стойку, а там Игорь Солдат пробил точно в цель.
На 84-й минуте гости создали хороший момент: Задерака нанес сильный и плотный удар по воротам Вереса, но кипер ровенчан Когут этот мяч взял.
- Верес набрал 22 очка и поднялся на седьмое место. Металлист 1925 потерпел третье поражение подряд в чемпионате и занимает девятую строчку.
Верес – Металлист 1925: видеообзор