Верес – Металіст 1925 2:0

Голи: Г. Пасіч, 40, Солдат, 61

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Майже до кінця першого тайму суперники пристрілювались до воріт один одного, іноді вдало відпрацьовував захист, іноді голкіпери. Однак до по-справжньому небезпечного момента дійшло на 40-й хвилині і створили його рівняни.

Сергій Панасенко прекрасною розрізною передачею вивів Віталія Дахновського на побачення з голкіпером. Перший удар воротар Металіста парирував, але на добиванні першим був Геннадій Пасіч.

На 61-й хвилині Верес заробив кутовий удар. Після подачі від прапорця Дмитро Нємчанінов головою продовжив політ м'яча на дальню стійку, а там Ігор Солдат пробив точно в ціль.

На 84-й хвилині гості створили хороший момент: Задерака завдав сильний і щільний удар по воротах Вереса, але кіпер рівнян Когут цей м'яч взяв.

Верес набрав 22 очки та піднявся на сьоме місце. Металіст 1925 зазнав третьої поразки поспіль у чемпіонаті та посідає дев'яту сходинку.

Верес – Металіст 1925 відеооголяд