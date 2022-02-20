Верес может остаться без лидеров команды: футболисты требуют втрое большую зарплату

Футбольный клуб Верес может потерять часть игроков, у которых заканчивается контракт с клубом. Футболисты и руководство команды не могут достичь согласия относительно размера зарплаты.

В общей сложности контракты истекают у десяти футболистов в клубе. Большинство из них становились победителями Первой лиги в составе Ровненской команды, и продолжают быть игроками основы в команде Премьер-лиги.

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Однако сейчас встал вопрос о продлении контрактов. И игроки хотят лучших условий. В качестве аргумента используют то, что в других клубах они могут получать больше.

"80% из них найдут себе лучшие условия. Может не Премьер-лига. Есть команды, которые ставят задачу – Первая лига, Вторая лига. Там условия гораздо больше", – убежден футболист Михаил Сергийчук.

Еще один игрок ровненской команды Игорь Солдат тоже убежден, что если в клубе сделают условия вдвое больше, то все футболисты останутся.

Маленькая зарплата, высокая премия и требование результата

Президент клуба Иван Надеин остался недоволен переговорами с футболистами по продлению контракта.

"Мы ни с одним игроком не договорились. Люди, у которых заканчиваются контракты, предъявляют требования в 2,5 – 3 раза больше, чем у них есть ставка. Мы, как клуб, на это не пойдем. Нет предпосылок для увеличения зарплаты", – рассказал Иван Надеин.

По его словам, футболисты поддались слухам об условиях в других клубах, которые вышли на трансферный рынок, имея немало средств. Однако эти команды уже сформировали свои составы.

"У нас не появился телепул, не увеличилась аудитория, не появилось новых грандиозных спонсоров в футболе, не начал работать нормально трансферный рынок. Что изменилось за этот год – два? Фактически ничего, чтобы можно было говорить о существенном увеличении зарплаты", – отметил президент Вереса.

Его также возмутило то, что украинские игроки старше 30 лет хотят такую ​​же зарплату, как и молодой иностранец, выступающий за свою национальную сборную. Надеин убежден, что лучше вкладывать деньги в молодых игроков.

Он заявил, что каждому из футболистов, у которых заканчиваются контракты, они пришлют письменное предложение.

"У нас будет маленькая зарплата, высокая премия и требование результата", – подытожил Надеин.