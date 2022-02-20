Загалом контракти закінчуються в десятьох футболістів в клубі. Більшість з них ставали переможцями Першої ліги в складі рівненської команди, і продовжують бути гравцями основи в команді Прем'єр-ліги.

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Однак зараз постало питання щодо продовження контрактів. І гравці хочуть кращі умови. Як аргумент використовують те, що в інших клубах вони можуть отримувати більше.

"80% з них знайдуть собі кращі умови. Може не Прем'єр-ліга. Є команди, які ставлять завдання – Перша ліга, Друга ліга. Там умови набагато більші", – переконаний футболіст Михайло Сергійчук.

Ще один гравець рівненської команди Ігор Солдат теж переконаний, що якщо в клубі зроблять умови вдвічі більші, то всі футболісти залишаться.

Маленька зарплата, висока премія та вимагання результату

Президент клубу Іван Надєїн залишився незадоволений перемовинами з футболістами щодо продовження контракту.

"Ми з жодним гравцем не домовилися. Люди, у яких закінчуються контракти, ставлять вимоги у 2,5 – 3 рази більше, ніж у них є ставка. Ми, як клуб, на це не підемо. Немає передумов для збільшення зарплати", – розповів Іван Надєїн.

За його словами, футболісти піддалися чуткам про умови в інших клубах, які вийшли на трансферний ринок, маючи чимало коштів. Однак ці команди вже сформували свої склади.

"У нас не зявився телепул, не збільшилася аудиторія, не зявилося нових грандіозних спонсорів у футболі, не почав працювати нормально трансферний ринок. Що змінилося за цей рік – два? Фактично нічного, щоб можна було говорити про суттєве збільшення зарплати", – відзначив президент Вереса.

Його також обурило те, що українські гравці віком понад 30 років хочуть таку ж зарплату, яки молодий іноземець, який виступає за свою національну збірну. Надєїн переконаний, що краще вкладати гроші в молодих гравці.

Тож він заявив, що кожному з футболістів, в яких закінчуються контракти, вони надішлють письмову пропозицію.

"У нас буде маленька зарплата, висока премія та вимагання результату", – підсумував Надєїн.