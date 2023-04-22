Контраст с предыдущим матчем: Верес сыграл вничью с Минаем, вырвавшись из зоны вылета - видео

Ровенский и закарпатские коллективы обменялись забить голами. Пока команды могут выдохнуть с облегчением.

Вереск – Минай 1:1

Голы: Близниченко, 54 – Твердохлеб, 60

Верес и Минай провели встречу в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в которые команды не смогли определить более сильного. Западноукраинские команды находятся в безопасной зоне в турнирной таблице, пишет 24 Канал.

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Не зрелищный матч

По сравнению с предыдущим поединком, в котором Верес сыграл мегаголевую ничью Металлистом (5:5), Ровенский коллектив решил утолить свои таланты, которые поддержали также и закарпатцы. Обе команды не претендуют на еврокубки, а наоборот, борются за сохранение прописки в УПЛ, поэтому это был матч за выживание.

Но вот в первом тайме коллективы порадовать ровенских фанатов, которые могут посещать матчи своей любимой команды, ничем не смогли. Команды активизировались только во второй половине встречи, но и там только на маленький отрезок времени.

Сначала, на 54-й минуте встречи Андрей Близниченко, "отгрузивший" дубль с пенальти в предыдущем матче, после отскока от защитника "лис" оказался на ударной позиции в штрафной соперника, поэтому и решил мощно пробить в нижний угол ворот. Нападающий Вереса не прогадал, а таким образом и вывел свою команду вперед, 1:0.

Однако такое развитие событий задело чувство Миная, поэтому закарпатцы решили также дать свой ответ. Уже на 60-й минуте матча с фланга атаки мяч был направлен в штрафную Вереса, где сначала нападающий Миная хотел перевести мяч пятой в сетку ворот соперника, однако упустил момент, но на дальней штанишке оказался Егор Твердохлеб, который и замкнул передачу, 1:1.

Но на этом команды остановились как в плане голов, так и в хорошем футболе, так и закончив матч. Приятный финал подарили именно болельщик на стадионе, которые на исходе встречи скандировали "Слава Украине", "ВСУ" и другие патриотические лозунги. Верес вырывается из зоны вылета, выскочив на 12-ю строчку (21-е очко в активе), а вот Минай смог заползти немного дальше, заняв 10-е место (22 очка в активе).

Обзор матча Верес – Минай: