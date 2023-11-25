Верес – Металлист 1925 – 4:3

Голы: Шевченко (14), В. Шарай (37), Дахновский (69, пенальти), Гайдучик (89) – Борячук (4), Русин (55), Е. Ткачук (59).

Матч 13-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги между ровенским Вересом и харьковским Металлистом 1925 был богат на забитые мячи. Всего болельщики насладились семью голами.

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Усилиями Андрея Борячука Металлист 1925 вышел вперед уже на 4-й минуте, однако уже на 7-й харьковчане остались в меньшинстве из-за удаления Игоря Курило. Даже в меньшинстве Металлист 1925 забил еще дважды во втором тайме и имел преимущество в один мяч.

Верес одержал сложную волевую победу

И все же Вересу удалось вырвать волевую победу. На 69-й минуте матча Дахновский сравнял счет, реализовав пенальти, назначенный после просмотра VAR. А на предпоследней минуте основного времени Гайдучик забил решающий гол.

Верес прервал безвыигрышную серию, которая составляла 8 игр подряд: по четыре ничьих и поражение. На своем же поле "красно-черные" не знали вкуса побед на протяжении трех игр: две ничьи и поражение. Теперь обе серии завершены.

Видеообзор матча Верес – Металлист 1925