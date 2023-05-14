Аутсайдер с тотальным преимуществом: Верес одолел Металлист 1925 и сбежал из зоны вылета - видео

Ровенский коллектив смог продемонстрировать хороший футбол. "Красно-черные" смогли выбраться из опасной зоны

Вереск – Металлист 1925 1:0

Гол: Пасич, 49

Вереск и Металлист 1925 провели встречу в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "волки". Ровенский клуб питает надежды сохранить прописку в элите. 24 Канал.

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Бои на выживание

Оба коллектива балансируют на грани зоны вылета, однако именно "народный клуб" проявил большее желание продолжить выступления в Украинской Премьер-лиге. Ровенская команда продемонстрировала тотальный футбол с большим количеством острых моментов, сопровождавшихся многими ударами, а вот харьковчане довольно инертно восприняли данный матч. К примеру, Верес нанес 16 ударов по воротам соперника, а вот Металлист 1925 всего 2.

Все веселье началось уже во второй половине игры, при чем самые интересные моменты пришлись именно на момент возобновления матча. На 49-й минуте матча Вересс все же смог забить свой заслуженный гол. Игроки ровенского коллектива провели серию коротких передач в штрафной соперника, которая завершилась результативным ударом Геннадия, забившего свой первый гол в текущем сезоне.

Уже на 59-й минуте матча дела Металлиста 1925 пошли еще хуже. Центрбек харьковчан Игорь Курило, только на 54-й минуте встречи появился на поле, получил прямую красную карточку. Защитник сорвал выход лицом к лицу форварда Вереса с голкипером своей команды, за что и поплатился самым страшным наказанием.

К тому же вратарь Металлиста 1925 якобы успевал выбить мяч раньше, чем нападающий Вереса добрался бы до него, поэтому Курило откровенно подставил свою команду. Стоит отметить, что Игорь и еще двое игроков Металлиста 1925 появились на поле в дебюте второго тайма, чтобы резко изменить ход матча, но явно не в таком направлении.

Таким образом, ровенский коллектив минимально преодолевает своего конкурента за выживание и занимает 10-е место чемпионата (27 очков в активе). Металлист 1925 оказался в шаге от "красной территории", заняв 12-ю строчку УПЛ имея в активе такое же количество баллов, как и Верес – 27.

Видеообзор матча Верес – Металлист 1925: