Скоро забудут, какая на вкус победа: Верес в большинстве не смог обыграть ЛНЗ – видео

Ровенский коллектив не лучше проводит текущий сезон. Но вот и черкасцы тоже недалеко скрылись.

Верес – ЛНЗ 0:0

Верес и ЛНЗ провели встречу в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой команды не смогли определить сильнее. Оба клуба становятся претендентами на борьбу за выживание, пишет 24 Канал.

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Ровенский коллектив в текущем сезоне одержал всего одну победу, а дебютант УПЛ – две. Клубы могли улучшить свою статистику в нынешней кампании в очной встрече, однако отказались разочаровывать друг друга, что вряд ли порадовало фанатов. Коллективы провели не самый зрелищный матч.

В дебюте второго тайма ЛНЗ остался в меньшинстве, поскольку арбитр встречи после просмотра VAR продемонстрировал на 51-й минуте Максиму Лоперенко прямую красную карточку, который заехал сзади по ноге своему сопернику. Верес начал играть активнее, но не смог дожать "производителей семян". В общей сложности команды за игру по два раза пробили в створ противоположных ворот (у ровенчан моменты появились только после того, как команда играла в большинстве).

Видеообзор матча:

Таким образом, ЛНЗ оказался на 11 месте УПЛ (8 очков в активе), а Верес занял 13-е место (6 очков), попав в зону вылета.