Верес – ЛНЗ 0:0

Верес та ЛНЗ провели зустріч в рамках 9-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій команди не змогли визначити сильнішого. Обидва клуби стають претендентами на боротьбу за виживання, пише 24 Канал.

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Рівненський колектив у поточному сезоні здобув всього одну перемогу, а дебютант УПЛ – дві. Клуби могли покращити свою статистику в нинішній кампанії у очній зустрічі, проте відмовились розчаровувати одне одного, що навряд потішило фанатів. Колективи провели не найвидовищніший матч.

У дебюті другого тайму ЛНЗ залишився у меншості, оскільки арбітр зустрічі після перегляду VAR продемонстрував на 51-ій хвилині Максиму Лоперьонку пряму червону картку, який заїхав ззаду по нозі своєму супернику. Верес почав грати активніше, але не зміг дотиснути "виробників насіння". Загалом команди за гру по два рази пробили у ствір протилежних воріт (у рівнян моменти появились тільки після того, як команда грала у більшості).

Відеоогляд матчу:

Таким чином, ЛНЗ опинився на 11 місці УПЛ (8 очок у активі), а Верес зайняв 13-е місце (6 очок), потрапивши у зону вильоту.