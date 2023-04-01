Верес – Кривбас 0:1

Гол: Блізніченко, 82 – Приходько, 51, Понєдєльнік, 83

Верес та Кривбас провели зустріч в рамках 19-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшов криворізький колектив. Кривбас наздоганяє Олександрію у боротьбі за єврокубки, а Верес потрапив у зону вильоту, пише 24 Канал.

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Не змогли добитися результату

Рівненський колектив горить бажанням довести усім, що у турнірній таблиці України вони знаходяться не на своєму місці, а от Кривбас потихеньку бажає влізти у єврокубкову зону. "Вовки" виглядали набагато самовпевненішими у першому таймі, частіше атакуючи ворота свого суперника. Та от забивати у складі народного клуба не було кому.

Криворізький колектив ж взагалі нічого не запропонував Вересу у першій половині зустрічі, проте вони витримали тиск суперника, а на другий тайм зібралися та вийшли у лідируючі позиції. З уст Юрія Вернидуба можна було почути: "Не сідайте в захист, пограйте у футбол". До цих слів, напевне, гравці Кривбаса і прислухались.

У дебюті другої половини зустрічі криворізькій команді все-таки вдалося відзначитися у ворота суперника, не дивлячись на те, що "вовки" більше заслуговували на забитий м'яч. На 51-хвилині матчу Максим Задерака продемонстрував сольний прохід та віддав передачу під розстріл Климу Приходько. Півзахисник "біло-червоно-чорних" у свою чергу без проблем закотив м'яч у сітку воріт суперника, 0:1.

Та не довго Крибас тішився, оскільки на 60-ій хвилині зустрічі форвард криворізького колектива Денис Устименко отримав безглузду червону картку, яка сформувалась з двох жовтих. Спершу нападник ліктем у боротьбі вдарив свого суперника, а згодом за свої балачки і був дискваліфікований з поля. Кривбас тепер був вимушений знову сісти у захист.

Команди подарували справжню цікаву кінцівку поєдинка. Спершу, на 82-ій хвилині зустрічі Верес все-таки зміг зрівняти рахунок у матчі після сумнівного пенальті. Андрій Блізніченко розвів м'яч та голкіпера по різних кутах, забивши вперше після повернення в УПЛ. Та вже за мить на 83-ій хвилині матчу Кривбас знову вийшов вперед. Андрій Понєдєльнік, який і став винуватцем пенальті, з близької відстані головою розстріляв голкіпера Вереса та все поставив на свої місця, 1:2.

Проте "біло-червоно-чорні" все ж змогли довести матч до своєї перемоги. Кривбас посідає 6-е (25 очок) місце чемпіонату України, наступаючи на п'яти Олександрії у боротьбі за єврокубки. А от амбітний Верес опустився на 14-у сходинку (18 очок) турнірної таблиці, ризикуючи вилетіти з УПЛ.

Відеоогляд матчу Верес – Кривбас: