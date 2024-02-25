Зимние трансферы не помогли: Верес в домашнем поединке уступил Колосу – видео

В воскресенье, 25 февраля, состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами Верес и Колос. Гости вырвали победу на последних минутах встречи, забив два гола.

Верес – Колос 0:2

Голы: Цуриков, 80, Паулаускас, 84

Ровенская команда зимой существенно усилила свой состав известными игроками. Кроме того, главным тренером Вереса стал Олег Шандрук, который сменил на этом посту Сергея Лавриненко, пишет 24 Канал.

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Ковалевцы дожали Верес

В первом тайме команды не порадовали зрителей голевыми моментами. Футболисты Вереса и Колоса грешили неточными передачами. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

На второй тайм гости вышли с другим настроением. Это принесло результат в конце встречи. Сначала Андрей Цуриков завершил быструю контратаку ковалевцев точным ударом.

А за шесть минут до завершения матча литовский форвард Паулаускас, который появился на поле во втором тайме, воспользовался пасом Тотовицкого и удвоил преимущество Колоса.

Благодаря этой победе подопечные Ярослава Вишняка поднялись на седьмую строчку. Колос набрал 24 очка в 17 матчах.

Верес остался на предпоследнем месте. Задача остаться в элитном дивизионе еще больше усложнилась.

Видеообзор матча Верес – Колос