Родные стены не помогают: как Верес забил курьезный автогол и принес победу Колосу – видео

Родной стадион ровенского Вереса снова не принес команде Юрия Вирта победу. На этот раз жителям Ровно не удалось преодолеть Колос из Ковалевки.

Только в 23 туре Верес одержал дебютную победу на реконструированном стадионе в Ровно. Но радость ровенчан была недолгой. Уже через тур команда Юрия Вирта снова потерпела домашнее поражение. Не фарт продолжается, пишет 24 Канал.

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Может, нужно сменить стадион

На этот раз Колос стал обидчиком ровенского клуба, но это произошло не без помощи хозяев поля. Уже на 8-й минуте Денис Балан пытался прервать прострел, но отправил мяч в свои ворота.

Футболисту Вереса ничего не оставалось, как хвататься за голову. Колосс быстро повел в счете 0:1.

Видео автогола Вереса

У ровенского коллектива оставалось очень много времени, чтобы не только отыграться, но и вырвать победы. Но ни то, ни другое ему не удалось.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса над Вересом 0:1.

Отметим, что автор автогола провел только свой 5-й матч в футболке Вереса, ведь только 1 января 2023 стал футболистом клуба из Ровно. До этого матча не забивал в ворота соперника.