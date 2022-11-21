Динамо минимально обыграло Верес благодаря шедевру Цыганкова: видео гола

Внимание украинских болельщиков приковано не только к первому туру чемпионата мира-2022. Параллельно с Мундиалем проходит 14-й тур родной УПЛ.

Вереск – Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 27

Киевляне подходили к этому матчу с мыслями о победе. Хотя номинально Верес был хозяином поединка, но встреча проходила на родном для "бело-синих" стадионе - имени Валерия Лобановского в Киеве, пишет 24 канал .

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Буяльский и Ванат угрожали воротам Когута. В первом случае удар Виталия был заблокирован защитником, а уже во втором эпизоде уверенно в воротах сыграл голкипер Вереса.

Однако активность "Динамо" была вознаграждена. Цыганков довольно легко подстроил под левую и фирменным ударом открыл счет в матче 0:1.

Видео гола Цыганкова

Ровенчане ответили ударом головой от Гагуна – Бущан был на месте.

В конце первого тайма Динамо заработало право на штрафную со среднего расстояния – мяч пролетел чуть выше ворот соперника.

Все под контролем Динамо в заснеженном Киеве

Подопечные Мирчи Луческу практически не позволяли ничего сделать сопернику у собственных владений.

Один из лучших моментов был у Дахновского, который не с лучшей позиции пробил по воротам Бущана – мяч пролетел над перекладиной.

В то же время динамовцы создали два опасных момента. Но удары Андриевского и Буяльского не превратились в гол для киевлян.

За шесть минут до окончания основного времени матча Динамо заработало право на еще один острый штрафной. Следовать стандарту взялся Андриевский, но выстрел динамовца потянул Когут.

Динамо минимально обыграло Верес Юрия Вирта 0:1.