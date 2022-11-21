Капитан киевского клуба Сергей Сидорчук и голкипер Георгий Бущан добавили в свой послужной список еще одно благотворительное дело. Динамовцы за собственные средства оплатили курсы к медицинской помощи для украинцев.

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Около 80 человек могли абсолютно бесплатно посетить курсы, которые могут понадобиться в жизни.

О хорошей инициативе динамовцев рассказал на своей странице в инстаграмме основатель маркетинговой компании Evolution Владислав Вахильчук. Он выложил общие фотографии с Бущаном и Сидорчуком себе в сторону и поблагодарил футболистов Динамо за поддержку и помощь.

Эти два парня большие молодцы,

– подписал Вахильчук.



Благотворительная инициатива от Сидорчука и Бущана / Фото из инстаграммы Вахильчука

Это уже далеко не первое доброе дело от лидеров "Динамо" во время войны в Украине. В тот момент, когда игроки успевают не только играть в футбол, но и заниматься полезными делами.

Напомним, что ранее оккупанты обстреляли родной двор Сидорчука в Запорожье, где футболист провел свои лучшие годы детства.