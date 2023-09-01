Голы братьев-близнецов и два пенальти: Верес в большинстве обыграл Черноморец – видеообзор

Матч Верес – Черноморец открыл программу 6-го тура чемпионата УПЛ. Подопечные Сергея Лавриненко сумели создать мини-сенсацию, уверенно обыграв Черноморец.

Верес – Черноморец 3:1

Голы: Яго, 35 (пен.), С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 71 – Путря, 24 (пен.)

Ровенский Верес забуксовал на старте чемпионаты и оказался на 16 месте турнирной таблицы. В поединке с Черноморцем подопечные Сергея Лавриненко надеялись одержать свою первую победу, пишет 24 Канал.

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Верес оттолкнулся от дна таблицы

Уже в начале встречи Черноморец оказался в меньшинстве. На 10-й минуте красную карточку получил защитник "моряков" Салюк. Однако это не смутило команду Григорчука, которая первой открыла счет в матче.

Игрок Черноморца Путря реализовал пенальти, назначенный из-за нарушения Паста на Шпорне. Однако удержать победный счет гостям не удалось.

Еще до перерыва Верес дважды праздновал взятие ворот. Поначалу бразилец Яго точно пробил одиннадцатиметровый, а на 3-й компенсированной минуте Станислав Шарай воспользовался прострелом от Гакмана.

Во втором тайме хозяева поля увеличили свое преимущество. Гол на свой счет записал брат-близнец Станислава Шарая – Владислав, воспользовавшийся пасом от Гайдучика. Счет 3:1 так и не изменился до финального свистка арбитра.

Ровенский Верес одержал свою первую победу в чемпионате и оставил последнюю строчку в турнирной таблице.

Черноморец потерпел третье поражение в 6 матчах, но пока удержался на 4-м месте УПЛ.

Видеообзор матча Верес – Черноморец