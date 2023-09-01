Верес – Чорноморець 3:1

Голи: Яго, 35 (пен.), С. Шарай, 45+3, В.Шарай, 71 – Путря, 24 (пен.)

Рівненський Верес забуксував на старті чемпіонати та опинився на 16 місці турнірної таблиці. У поєдинку з Чорноморцем підопічні Сергія Лавриненка сподівалися здобути свою першу перемогу, пише 24 Канал.

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Верес відштовхнувся від дна таблиці

Вже на початку зустрічі Чорноморець опинився в меншості. На 10-й хвилині червону картку отримав захисник "моряків" Салюк. Проте це не знітило команду Григорчука, яка першою відкрила рахунок у матчі.

Гравець Чорноморця Путря реалізував пенальті, який призначили через порушення Паста на Шпорні. Однак втримати переможний рахунок гостям не вдалося.

Ще до перерви Верес двічі святкував взяття воріт. Спочатку бразилець Яго точно пробив одинадцятиметровий, а на 3-й компенсованій хвилині Станіслав Шарай скористався прострілом від Гакмана.

У другому таймі господарі поля збільшили свою перевагу. Гол на свій рахунок записав брат-близнюк Станіслава Шарая – Владислав, який скористався пасом від Гайдучика. Рахунок 3:1 так і не змінився до фінального свистка арбітра.

Рівненський Верес здобув свою першу перемогу в чемпіонаті та залишив останню сходинку в турнірній таблиці.

Чорноморець зазнав третьої поразки в 6 матчах, але наразі утримався на 4-му місці УПЛ.

Відеоогляд матчу Верес – Чорноморець