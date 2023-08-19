Как на тренировке: Кейн отметился дебютным голом за Баварию – победное видео

Бавария смогла реабилитироваться перед своими болельщиками за разгромное поражение от Лейпцига в Суперкубке Германии. Мюнхенский клуб поиздевался над Вердером на глазах его же фанатов.

Одним из тех, кто помог Баварию одержать победу, стал звездный новичок команды Харри Кейн. Бывший нападающий Тоттенхэма вышел в стартовом составе гостей из Мюнхена. Уже в своем первом матче в Бундеслиге англичанин забил, сообщает 24 Канал.

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74 минут хватило для дебютного гола в Бундеслиге

Однако автором первого гола в ворота Вердера стал Зане. Лерой уже на 4-й минуте поединка размочил нули на табло.

Следующего гола во встрече пришлось ждать еще 70 минут, когда на 74-й Дэвис вывел Кейна перед воротами Вердера. Харри очень спокойно переиграл голкипера ударом в ближний угол владений хозяев. Английский форвард отличился дебютным голом за Баварию уже в своем первом поединке в Бундеслиге.

Кейн удвоил преимущество мюнхенцев в поединке.

Видео дебютного гола Харри Кейна за Баварию

В конце матча Бавария огорчила голкипера соперника еще дважды и довела счет до разгромного 0:4. Дубль в поединке оформил Сане, а точку во встрече поставил Тель.

Вердер не сумел забить даже гол престижа.

Мюнхенцы с победы стартовали в новом сезоне Бундеслиги.

Напомним, что этот матч против Вердера не стал дебютным для Кейна в футболке Баварии. Гарри дебютировал в немецком клубе еще в поединке Суперкубка страны.

Кейн стал рекордным трансфером мюнхенского клуба. Бавария отдала за английского нападающего 100 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов. Футболист заключил с чемпионом Бундеслиги контракт до конца июня 2027 года.

В следующем матче Бавария примет Аусбург (27 августа).