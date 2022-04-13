Вербич не смог сдержать слез после матча Легия – Динамо: щемящее видео

Киевское Динамо сыграло первый матч в рамках благотворительного турне в помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Соперником украинцев была варшавская Легия.

Вербич сыграл за обе команды

Подопечные Мирчи Луческу обыграли польскую команду со счётом 1:3. В поединке отличились Виталий Буяльский и Артем Беседин, оформивший победный дубль.

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Футболист сборной Словении Беньямин Вербич сыграл во встрече за обе команды, ведь он на правах аренды выступает за польский клуб, а его контракт принадлежит украинцам.

В первой части матча он вышел в форме Легии, а в следующей 45-минутке сыграл под цветом "бело-синих".

28-летний словенец мог забивать в составе обеих команд, моменты были. После завершения матча Вербич подошел к голкиперу киевлян Денису Бойко, футболист не смог сдержать слез.

Видео трогательного момента

Свой следующий матч Динамо проведет уже 14 апреля в Стамбуле с местным Галатасарае". Все вырученные средства от билетов и донатов будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от нападения России на нашу страну.