Вербич зіграв за обидві команди

Підопічні Мірчі Луческу обіграли польську команду з рахунком 1:3. У поєдинку відзначилися Віталій Буяльський та Артем Бєсєдін, який оформив переможний дубль.

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Футболіст збірної Словенії Беньямін Вербич зіграв у зустрічі за обидві команди, адже наразі він на правах оренди виступає за польський клуб, а його контракт належить українцям.

У першій частині матчу він вийшов у формі Легії, а у наступній 45-хвилинці зіграв під кольорами "біло-синіх".

28-річний словенець міг забивати у складі обох команд, моменти були. Після завершення матчу Вербич підійшов до голкіпера киян Дениса Бойка, футболіст не зміг стримати сліз.

Відео зворушливого моменту

Свій наступний матч Динамо проведе вже 14 квітня у Стамбулі з місцевим Галатасарає". Усі виручені кошти від квитків та донатів будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від нападу Росії на нашу країну.