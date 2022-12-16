Венгрия хотела вычеркнуть из 9-го пакета санкции ЕС министра спорта России

Страны Евросоюза 15 декабря поддержали 9 пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Однако дружественная в Россию Венгрия всеми силами пыталась спасти трех министров страны-агрессора от санкций.

Венгрия еще раз доказала, что является союзником страны-террориста. Даже, несмотря на масштабные обстрелы, венгры не перестают подставлять плечо России.

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Венгрия продолжает извлекать из грязи Россию

На этот раз венгры настаивали на удалении из списка санкционных сразу трех российских министров, среди которых даже глава спорта Олег Матицин. Также в этом трио есть министры энергетики Николая Шульгинова и здравоохранения Михаила Мурашко.

К санкциям должно привлечь около 200 российских физических лиц и компаний. Среди них – военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Отметим, что после 24 февраля российский спорт пошел в след за "русским кораблем", его почти полностью отстранили от международных соревнований. Однако есть федерации, которые продолжают допускать спортсменов стран-агрессоров к участию в турнирах.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация WBA объявила о возвращении в рейтинги боксеров из стран-оккупантов. Она аргументирует свое решение тем, что российские и белорусские спортсмены больше не должны страдать политическими действиями их родных стран. По их мнению, "спорт вне политики".

Украинские боксеры уже отреагировали на такое решение ассоциации, обратившись к главе WBA