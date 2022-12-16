Угорщина вкотре довела, що є союзником країни-терориста. Навіть попри масштабні обстріли угорці не перестають підставляти плече Росії.

До теми ЄС нарешті погодив 9 пакет санкцій проти Росії: туди мають додати ще 200 осіб

Угорщина продовжує витягати з багнюки Росію

Цього разу угорці наполягали на видаленні зі списку санкційних одразу трьох російських міністрів, серед яких є навіть очільник спорту Олег Матицін. Також у цьому тріо є міністри енергетики Миколу Шульгінова та охорони здоров'я Михайла Мурашка.

До санкцій мають притягнути близько 200 російських фізичних осіб та компаній. Серед них – військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Відзначимо, що після 24 лютого російський спорт пішов у слід за "русскім корабльом", його майже повністю відсторонили від міжнародних змагань. Однак є ті федерації, які продовжують допускати спортсменів країн-агресорів до участі у турнірах.

Нещодавно Всесвітня боксерська асоціація WBA оголосила про повернення у рейтинги боксерів із країн-окупантів. Вона аргументує своє рішення тим, що російські та білоруські спортсмени більше не повинні страждати від політичних дій їх рідних країн. На їх думку, "спорт внє палітікі".

Українські боксери вже відреагували на таке рішення асоціації, звернувшись до очільника WBA