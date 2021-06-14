Венгрия – Португалия: прогноз

Венгрия и Португалия встретятся в 15-й раз в истории. Тотальное преимущество на стороне португальцев, одержавших 10 побед при четырех поражениях. Разница мячей 32-10 в пользу Португалии.

К слову Вацко, Денисов и Янович вместе с FAVBET выбрали победителя Евро-2020

Кроме них, в группе F, которую нарекли группой смерти, выступают Франция и Германия.

Прогноз от Favbet

Португалия – явный фаворит этого противостояния. Даже учитывая то, что за сборную Португалии не сыграет Жоау Канселу. Победа португальцев – 1,48. букмекеры отдали на победу венгров коэффициент аж 8,20. мировая в этой встрече – 4,40.

С каким счетом может завершиться поединок? 1:0 или 2:0? Именно на такие цифры на табло в пользу португальской сборной стоят лучшие коэффициенты – по 5,10.

Первыми во встрече будут радоваться болельщики гостей. Португальские футболисты откроют счет в противостоянии – 1,36. Первый гол на счету венгров – 3,85.

У кого есть шанс отличиться в стартовом матче Евро-2020 для этих национальных команд?