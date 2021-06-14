Угорщина – Португалія: прогноз

Угорщина і Португалія зустрінуться в 15-й раз в історії. Тотальна перевага на боці португальців, які здобули 10 перемог при чотирьох поразках. Різниця м'ячів 32-10 на користь Португалії.

До слова Вацко, Денисов та Янович разом з FAVBET обрали переможця Євро-2020

Окрім них, у групі F, яку нарікли групою смерті, виступають Франція та Німеччина.

Прогноз від Favbet

Португалія – явний фаворит цього протистояння.Навіть враховуючи те, що за збірну Португалії не зіграє Жоау Канселу. Перемога португальці – 1,48. Букмекери віддали на звитягу угорців аж коефіцієнт 8,20. Мирова у цій зустрічі – 4,40.

З яким рахунком може завершитись поєдинок? 1:0 або 2:0? Саме на такі цифри на табло на користь португальської збірної стоять найкращі коефіцієнти – по 5,10.

Першими у зустрічі будуть радіти уболівальники гостей. Португальскі футболісти відкриють рахунок у протистоянні – 1,36. Перший гол на рахунку угорців – 3,85.

Хто має шанс відзначитись у стартовому матчі Євро-2020 для цих національних команд?