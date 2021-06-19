Швейцария и Турция провели по два матча на Евро-2020 и не одержали ни одной победы. Обе сборные проиграли Италии. Если у турков поражение Уэльсу, то швейцарцы получили ничью.

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Сейчас что Швейцария, что Турция сохраняют шансы сыграть в плей-офф. Для этого каждой из команд следует одержать победу. Турция может пройти в плей-офф только как одна из лучших команд, занявших третье место.

Вместе с тем Швейцария все еще может получить второе место. Но швейцарцам следует надеяться на поражение Уэльса в матче с Италией.

Швейцария – Турция: прогноз Favbet

В букмекерской компании Favbet считают Швейцарию фаворитом игры. Победу команды Владимира Петковича оценивают коэффициентом 1,73.

Вместе с тем на победу турецкой команды букмекеры предлагают коэффициент 5,10. Ничья в игре оценена коэффициентом 3,90.

Обеим командам важно забивать много голов, чтобы иметь хорошую статистику. Букмекеры предлагают коэффициент 2,32 на тотал голов больше 3. Если же в поединке будет меньше 2 голов – коэффициент 3,1.

Кто забьет гол: