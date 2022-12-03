Опередила чемпионку мира: украинка взяла золото Лиги чемпионов по велотреку

Украинская велосипедистка Елена Старикова одержала громкую победу в Лиге чемпионов. На самом финише она обогнала чемпионку мира.

Триумф на одном из этапов Лиги чемпионов для Елены Стариковой стал первым в сезоне. До этого она добывала только бронзы на этапах в Сен-Кентен-ан-Ивелине и Майорке.

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Громкая победа Стариковой

В финале спринтерской гонки в Лондоне Старикова смогла опередить чемпионку мира француженку Матильду Гро.

На четвертом этапе украинка оказалась быстрее именитой соперницы всего на 0,038 секунды. Елена финишировала со временем 11,356 секунды.

Невероятная победа Елены Стариковой: смотрите видео

Единственный раз украинка побеждала на этапе в последнем раунде прошлого и дебютного сезона: в Лондоне, но в кейрине.

На этот раз Старикова стала лучшей в спринте. Велосипедистка успешно преодолела первый раунд соревнований и выиграла полуфинал.