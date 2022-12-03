Тріумф на одному з етапів Ліги чемпіонів для Олени Старікової став першим у сезоні. До цього вона здобувала лише бронзи на етапах у Сен-Кентен-ан-Івеліні та на Майорці.

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Гучна перемога Старікової

У фіналі спринтерської гонки у Лондоні Старікова змогла випередити чемпіонку світу француженку Матильду Ґро.

На четвертому етапі українка виявилася швидшою за імениту суперницю всього на 0,038 секунди. Олена фінішувала з часом 11,356 секунди.

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Єдиний раз українка перемагала на етапі в останньому раунді минулого й дебютного сезону: також у Лондоні, але в кейріні.

Цього разу Старікова стала найкращою у спринті. Велосипедистка успішно подолала перший раунд змагань та виграла свій півфінал.