Ужасная трагедия в Австралии: призер Олимпиады автомобилем сбил насмерть свою жену

Австралийский велогонщик Роан Деннис оказался под следствием из-за смерти собственной жены. Без матери остались двое несовершеннолетних детей.

Несчастье произошло 30 декабря на севере Аделаиды (Австралия). Двухкратный призер Олимпийских игр Роан Деннис возле семейного дома пикапом сбил свою жену – бывшую профессиональную велосипедистку Мелиссу Хоскинс.

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Известного спортсмена обвинили в убийстве жены

Сразу же Деннис доставил жену в больницу. К сожалению, Мелисса умерла от полученных травм, не приходя в сознание.

Полиция арестовала многократного чемпиона мира. Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве в результате неосторожного вождения и создания угрозы жизни.

В австралийских СМИ сообщается, что Роан в тот же день был выпущен под залог. Суд по его делу состоится в марте 2024 года.

Что известно о Роане Деннисе и Мелиссе Хоскинс

33-летний Роан Деннис дважды становился призером Олимпийских игр: в 2012 году получил "серебро" в командной гонке преследования, а в Токио-2020 выиграл "бронзу" в шоссейной гонке.

Австралиец дважды становился чемпионом мира по велотреку и четырежды выигрывал чемпионат мира по шоссейным велогонкам.

В конце 2023 года Роан завершил профессиональную карьеру.

Его жена Мелисса Хоскинс тоже известная велогонщица. Она принимала участие в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. В 2015 году вместе со сборной Австралии выиграла чемпионат мира в Ивелине (Франция).

В 2017 году Мелисса завершила профессиональную карьеру.

Известные спортсмены поженились в феврале 2018 года. Пара воспитывала двоих детей: сына и дочь.

Роан Деннис и Мелисса Хоскинс с детьми на отдыхе / instagram.com/rohandennis