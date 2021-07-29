Отличный поединок, все круто, – Усик оценил дебютный бой Хижняка на Олимпиаде-2020

Александр Хижняк единственный из украинских боксеров сумел выиграть свой первый бой на Олимпийских играх-2020. Выступление Хижняка оценил олимпийский чемпион 2012 года АлександрУсик.

Усик: Хижняк раскачивается

Хижняк в 1/8 финала уверенно победил боксера из Японии Юито Мориваки. Усик заявил, что Хижняк провел великолепный поединок.

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Это был первый поединок Хижняка на Олимпиаде. Проходит адаптация, он раскачивается. Все замечательно. Теперь у нас есть победа в лице Александра, и мы все надеемся, что он и дальше в таком же духе будет продолжать выступать на Олимпиаде. Великолепный поединок, все круто,

– сказал Усик.

Главный тренер сборной Леонид Лоивский так прокомментировал выступление нашего боксера. Он увидел ошибки в действиях Александра.

"Сегодня Саша выполнил свою работу. Были ошибки, но будем их исправлять. "Сетка" во всех весовых категориях сложна: на Олимпийских играх нет слабых соперников. Его выступлением довольны. Будем готовиться к следующему поединку", – цитирует тренера НОК Украины.