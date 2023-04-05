Все из-за допуска россиян: британские боксеры будут бойкотировать мужской чемпионат мира-2023

Узбекский Ташкент примет мужской чемпионат мира по боксу, который пройдет с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Участие в турнире, который будет под эгидой IBA, не примут боксеры из Великобритании.

Такое серьезное решение приняла Федерация бокса Великобритании. Это уже второе решение британцев за последние месяцы.

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Солидарны с Украиной

В феврале британская федерация обнародовала информацию, что их боксерки не выступят на чемпионате мира из-за допуска к соревнованиям россиянок и белорусок. Этот престижный старт состоялся с 15 по 25 марта в Нью-Дели.

В Британии отметили, что выступление россиян и белорусов под своими национальными флагами противоречит условиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

Решение отражает продолжающуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение IBA позволить командам боксеров из России и Беларуси соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции МОК по участию спортсменов из этих стран,

– комментируют в федерации.

Были ведь слухи об исключении бокса из олимпийской программы соревнований.

Также GB Boxing открыто осуждает российское вторжение в Украину и солидарно с народом, боксерами, тренерами и официальными лицами нашей страны. Великобритания – одна из крупнейших союзниц Украины, как на политическом, так и на спортивном фронте.

"GB Boxing стремится обеспечить лучшую подготовку для наших боксеров к Олимпиаде в Париже и будет продолжать работать с национальными федерациями и организаторами турниров, чтобы обеспечить возможности для тренировок и соревнований в преддверии олимпийских отборочных соревнований, которые начнутся в июне 2023 года на Европейских играх", – говорится в официальном заявлении.

Британские боксеры выступят на соревнованиях в Финляндии (13 – 17 апреля), Турции (24 апреля – 1 мая) и Чехии (3 – 8 мая).

Напомним, что недавно сборная Украины вернулась с соревнований, которые принимала Литва. Наши боксеры завоевали 13 наград.