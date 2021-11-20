В Великобритании рассматривают возможный бойкот Олимпийских игр в Пекине

Британское правительство ведет активно обсуждение бойкота Олимпиады в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. Министр иностранных дел Лиз Трасс является инициатором бойкота.

Пример США

Ранее руководство США объявило, что планирует объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Таким образом, ни один американский политик не посетит этот Игры.

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Однако в правительстве Великобритании не все планируют подражать руководству США. Лиз Трасс отметил свои намерения бойкотировать Олимпиаду в Китае. Министр иностранных дел Британии обвинил Пекин в совершении геноцида путём преследования уйгурских мусульман.

Почему США и Великобритания отказываются от Игр

Китай обвиняют в задержании более миллиона человек в Синьцзяне, крупном регионе на северо-западе страны, где проживают преимущественно мусульмане-уйгуры.

Компартия Китая пожелала уничтожить исламскую веру местных людей, стирая их культурную и этнолингвистическую идентичность. Сделать уйгуров, отличающихся от господствующего в КНР этноса Хань, "настоящими китайцами".

В последнее время в СУАРе активна программа по переселению крестьян ради труда на заводах и фабриках и в коммерческом агросекторе. Большинство из задержанных отправляются в тюрьму, где их содержат неопределенный термин без обвинения.

Зимние Олимпийские Игры-2022 пройдут в Пекине и продлятся с 4 – 20 февраля.