Питание спортсменов во время Олимпиады-2022
Организаторы Игр-2022 сообщают, что атлетам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. Все выполнят с элементами китайского нового года, который празднуется 1 февраля.
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Что касается меню, то учли разные вероисповедания спортсменов, будет вегетарианская еда, халяльная и кошерная.
Интересно, что в пище не будет большинства распространенных специй и пряностей, 48 видов исключили из рациона. В рационе не будет даже перца и лаврового листа.
Организаторы убеждены, что эти компоненты в еде могут негативно отразиться на допинг-пробах атлетов. Также в меню будут традиционные блюда из разных регионов Китая.
Все столовые приборы будут биоразлагаемыми. Из-за пандемии коронавируса в столовой спортсменам выдадут маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук.