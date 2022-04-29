Велепец рассказал, продолжит ли сотрудничество с Джимой после своего ухода из сборной Украины

Дороги Уроша Велепаца и женской сборной Украины разошлись. Словенский наставник рассказал, продолжится ли его сотрудничество с лидером команды Юлией Джимой.

Велепец: Надо у нее спросить, будем ли продолжать

Уже бывший тренер украинской сборной уже не первый год является личным наставником Юлии Джимы. Именно под руководством словенского специалиста биатлонистка начала показывать серьезные результаты.

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После перехода в сборную Германии Урош Велепец рассказал, как сложится его будущее сотрудничество с украинской биатлонисткой.

По его словам, информация о его переходе в "бундестим" украинка узнала после официального заявления. До этого гребцу не было разрешено распространять предварительную информацию.

Пока словенец не знает, будет ли в дальнейшем лично тренировать лидера сине-желтой команды. Для этого гиганту предстоит обсудить с Джимой дальнейшие варианты сотрудничества, ее цели на сезон. Сам Урош только рад, если Юлия продолжит тренироваться под его руководством.

Будем и дальше работать вместе? Надо ее спросить, будем ли продолжать. Надо пообщаться, посмотреть, какие есть дальнейшие варианты сотрудничества в этом сезоне. Если будет возможность и желание, то, конечно, я за то, чтобы с ней и дальше работать. Нужна мотивация. Нужно говорить об этом, мы этого не делали. Я буду дома через два дня, будем созваниваться,

– рассказал словенский наставник.

В своем интервью наставник заверил, что продолжение карьеры Джимы зависит исключительно от решения Юлии. По мнению словенского тренера, украинская биатлонистка может держать высокий уровень и достичь еще больших высот.

Джима продолжила сотрудничество с иностранным наставником после того, как он в 2018 году покинул тренерский мостик сборной Украины. Она отдельно от национальной команды готовилась к сезону, оставшись лидером сборной.