Велепець: Треба в неї запитати, чи будемо продовжувати
Вже колишній тренер української збірної вже не перший рік є особистим наставником Юлії Джими. Саме під керівництвом словенського спеціаліста біатлоністка почала демонструвати серйозні результати.
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Після переходу у збірну Німеччини Урош Велепець розповів, як складеться його майбутня співпраця з українською біатлоністкою.
За його словами, інформація про його перехід у "бундестім" українка дізналась після офіційної заяви. До цього Велепцю не було дозволено поширювати попередню інформацію.
Наразі словенець не знає, чи буде надалі особисто тренувати лідерку синьо-жовтої команди. Для цього Велепцю потрібно буде обговорити з Джимою подальші варіанти співпраці, її цілі на сезон. Сам Урош лише радий, якщо Юлія продовжить тренуватись під його керівництвом.
Чи будемо й далі працювати разом? Треба в неї запитати, чи будемо продовжувати. Треба поспілкуватись, подивитись, які є подальші варіанти співпраці в цьому сезоні. Якщо буде можливість і бажання, то, авжеж, я за те, щоб з нею і надалі працювати. Потрібна мотивація. Потрібно говорити про це, ми цього ще не робили. Я буду вдома за два дні, будемо зідзвонюватись,
– розповів словенський наставник.
У своєму інтерв'ю наставник запевнив, що продовження кар'єри Джими залежить виключно від рішення Юлії. На думку словенського тренера, українська біатлоністка ще може тримати високий рівень та досягнути ще більших висот.