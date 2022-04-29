Велепець: Треба в неї запитати, чи будемо продовжувати

Вже колишній тренер української збірної вже не перший рік є особистим наставником Юлії Джими. Саме під керівництвом словенського спеціаліста біатлоністка почала демонструвати серйозні результати.

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Після переходу у збірну Німеччини Урош Велепець розповів, як складеться його майбутня співпраця з українською біатлоністкою.

За його словами, інформація про його перехід у "бундестім" українка дізналась після офіційної заяви. До цього Велепцю не було дозволено поширювати попередню інформацію.

Наразі словенець не знає, чи буде надалі особисто тренувати лідерку синьо-жовтої команди. Для цього Велепцю потрібно буде обговорити з Джимою подальші варіанти співпраці, її цілі на сезон. Сам Урош лише радий, якщо Юлія продовжить тренуватись під його керівництвом.

Чи будемо й далі працювати разом? Треба в неї запитати, чи будемо продовжувати. Треба поспілкуватись, подивитись, які є подальші варіанти співпраці в цьому сезоні. Якщо буде можливість і бажання, то, авжеж, я за те, щоб з нею і надалі працювати. Потрібна мотивація. Потрібно говорити про це, ми цього ще не робили. Я буду вдома за два дні, будемо зідзвонюватись,

– розповів словенський наставник.

У своєму інтерв'ю наставник запевнив, що продовження кар'єри Джими залежить виключно від рішення Юлії. На думку словенського тренера, українська біатлоністка ще може тримати високий рівень та досягнути ще більших висот.

Нагадаємо! Джима продовжила співпрацю з іноземним наставником після того, як він у 2018 році покинув тренерський місток збірної України. Вона окремо від національної команди готувалась до сезону, залишившись лідеркою збірної.