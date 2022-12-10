Форвард сборной Нидерландов установил рекорд ЧМ: Вегхорст забил самый поздний гол плей-офф
Источник:Opta
Команда Луи ван Гала была близка к спасению в матче 1/4 финала чемпионата мира. Благодаря дублю Ваута Вегхорста игра перешла в овертайм, а второй гол форварда попал в историю.
Игрок Бешикташа появился на поле на 78-й минуте матча. В тот момент команда ван Гала проигрывала сборной Аргентины со счетом 0:2.
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Рекорд Вегхорста
За время, остававшегося до финального свистка, Вегхорст сократил отставание в счете, а на 90+11 минуте восстановил равновесие в матче.
Видео гола Вегхорста
Именно последний гол форварда стал рекордным на чемпионате. По данным статистического ресурса Opta, этот мяч стал самым поздним в плей-офф чемпионатов мира, начиная с 1966 года.
Стоит отметить, что гол Вегхорста не побил рекорд самого позднего гола в истории Мундиалей. Напомним, что этот рекорд установил Мехди Тареми в матче сборных Англии и Ирана, забив на 90+13 минуте.
В итоге Нидерланды уступили Аргентине в серии пенальти (3:4). Свой одиннадцатиметровый удар Вергхорст выполнил безупречно.
Что известно о Вауте Вегхорсте
- 30-летний нападающий выступает на правах аренды за турецкий Бешикташ.
- Права на форварда принадлежат английскому Бернли.
- В составе сборной Нидерландов Ваут дебютировал в 2018 году. За это время он отыграл 19 матчей, забив 5 голов.
- На ЧМ-2022 форвард сыграл 4 матча и забил два гола.