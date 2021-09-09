Украина пока не поддержала другие лиги Европы
Ассоциация профессиональных футбольных лиг (EPFL) выпустила заявление относительно идеи проведения чемпионата мира каждых 2 года. Сейчас Мундиаль происходит каждых 4 года.
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Против инициативы выступили:
- профессиональные лиги Англии, включая АПЛ;
- испанская Ла Лига;
- немецкая Бундеслига;
- итальянская Серия А;
- французские Лига 1 и Лига 2 Франции;
- премьер-лига России;
- высшие лиги Португалии, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.
"Лиги решительно и единодушно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждых два года. Лиги будут работать вместе с другими сторонами с целью не допустить принятие односторонних решений футбольными руководящими органами. Такие решения нанесут ущерб национальным турнирам, которые являются основой нашей индустрии и имеют первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире.
Новые соревнования, обновления или расширения турниров клубов и сборных как на континентальном уровне, так и на глобальном, не являются решением текущих проблем нашей игры с учетом и без того перегруженного календаря.
Футбольный календарь требует согласования всеми заинтересованными сторонами и может быть только результатом тонкого баланса клубного футбола и футбола сборных, а также национального и международного клубного футбола", – говорится в заявлении ассоциации.
Что известно о реформе чемпионата мира
- Идею проводить чемпионат мира среди сборных каждых два года озвучил глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.
- Француз считает, что после такого решения количество матчей не увеличится. Предполагается, что после финальных стадий турнира будет обязательный период отдыха до 25 дней.
- Идея Венгера встретила сопротивление среди ведущих чиновников и футбольных функционеров. В частности, президент УЕФА Александр Чеферин негативно относится к нововведению.
- Предложение раскритиковал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, который отметил, что клубы "заставляют отказываться от игроков, которые не могут выступать за тех, кто им платит...".
- Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сорианоа заявил, что для воплощения идеи Венгера банально нет места в календаре. Он отметил, что футболисты не смогут играть еще больше матчей.
- Футболист Барселоны и сборной Испании Серхио Бускетс обратил внимание на то, что мнение игроков никого не интересует.