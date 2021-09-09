Украина пока не поддержала другие лиги Европы

Ассоциация профессиональных футбольных лиг (EPFL) выпустила заявление относительно идеи проведения чемпионата мира каждых 2 года. Сейчас Мундиаль происходит каждых 4 года.

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Против инициативы выступили:

профессиональные лиги Англии, включая АПЛ;

испанская Ла Лига;

немецкая Бундеслига;

итальянская Серия А;

французские Лига 1 и Лига 2 Франции;

премьер-лига России;

высшие лиги Португалии, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.

Украинской Премьер-лиги в опубликованном ассоциацией списке нет.

"Лиги решительно и единодушно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждых два года. Лиги будут работать вместе с другими сторонами с целью не допустить принятие односторонних решений футбольными руководящими органами. Такие решения нанесут ущерб национальным турнирам, которые являются основой нашей индустрии и имеют первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире.

Новые соревнования, обновления или расширения турниров клубов и сборных как на континентальном уровне, так и на глобальном, не являются решением текущих проблем нашей игры с учетом и без того перегруженного календаря.

Футбольный календарь требует согласования всеми заинтересованными сторонами и может быть только результатом тонкого баланса клубного футбола и футбола сборных, а также национального и международного клубного футбола", – говорится в заявлении ассоциации.

Что известно о реформе чемпионата мира

Идею проводить чемпионат мира среди сборных каждых два года озвучил глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

Француз считает, что после такого решения количество матчей не увеличится. Предполагается, что после финальных стадий турнира будет обязательный период отдыха до 25 дней.

Идея Венгера встретила сопротивление среди ведущих чиновников и футбольных функционеров. В частности, президент УЕФА Александр Чеферин негативно относится к нововведению.

Предложение раскритиковал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, который отметил, что клубы "заставляют отказываться от игроков, которые не могут выступать за тех, кто им платит...".