Вечная любовь, – Роналду показал фото своей новорожденной дочери

Форвард Манчестер Юнайтед Португалии Криштиану порадовал фанатов фотографией со своей новорожденной дочкой. Девочка родилась 18 апреля.

"Вечная любовь"

Роналду и его любимую Джорджину Родригес ожидали рождения двоен. В конце 2021 они сообщили, что в семье появятся сын и дочь.

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Футболист сообщил 18 апреля, что его новорожденный сын скончался сразу после родов. К счастью, с девочкой всё хорошо.

Звездный футболист опубликовал в своем инстаграмме милое фото со своей дочерью.

Вечная любовь

– именно так он подписал сообщение в соцсети.



Звездный форвард с новорожденной дочкой / Фото из инстаграмма футболиста

Для Роналду новорожденная девочка – пятый ребенок. Для Родригес – вторая. У звездной пары подрастает дочь Алана Мартина.

20 апреля состоялся матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. По понятным причинам звездный португалец не вышел на поле. Фанаты обеих команд поддержали знаменитого форварда.

На 7-й минуте именно такой номер на спине у Роналду, болельщики обоих клубов стоя аплодировали целую минуту, чтобы поддержали Криштиану и почтить память ребенка.