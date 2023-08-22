Непобежденный "Украинский танк", чемпион WBO Митрофанов и другие: все бои мегашоу Усик – Дюбуа

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве состоится грандиозное боксерское шоу, главным событием которого станет бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. В андеркарде мегафайта зрители увидят еще 12 поединков.

Компания K2 Promotions подготовила болельщикам бокса насыщенную программу из 13 поединков. 24 Канал предлагает ознакомиться с полным перечнем увлекательных боев.

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Кто будет драться в андеркарде шоу Усик – Дюбуа

Поединок обладателя титулов IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и "регулярного" чемпиона WBA Даниэля Дюбуа возглавит программу вечера бокса во Вроцлаве. Однако нас ждут еще три чемпионских боя и другие интересные поединки в андеркарде.

Чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула против шведского боксера Энтони Игит. Соперники хорошо знакомы друг другу, ведь встречались в 1/8 финала Олимпиады-2012 в Лондоне. Тогда победу праздновал "Украинский танк".

Не менее интересным должен стать поединок чемпиона WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрия Митрофанова и обладателя титула WBC Silver Хамзы Шираза. На кону поединка будут стоять два чемпионских пояса.

Непобежденный украинский боксер Даниэль Лапин получил шанс завоевать титул чемпиона по версии IBO Continental в полутяжелом весе. Его соперником будет немец Аро Шварц.

Также обращают на себя внимание рейтинговые поединки перспективных украинцев Федора Черкашина, Василия Чеботаря, Александра Соломенникова и Ярослава Харциза.

Все поединки в рамках шоу Усик – Дюбуа