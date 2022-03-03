Важно показать, что мир спорта не согласен с войной в Украине, – Владимир Кличко

Украинский экс-боксер Владимир Кличко сражается с информационной войной. Он активно выражает свою позицию по отношению к российским захватчикам на мировой арене.

Кличко: Это очень сложное время в жизни украинцев

Бывший чемпион мира по боксу рассказал о вторжении России на территорию Украины. Он заявил о своей позиции в авторитетном спортивном СМИ Sky Sports.

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Прийти к нам домой и убивать наших мужчин, женщин и детей – это не по-человечески, люди не могут так делать,

– заявил Кличко-младший.

"Нужна продовольствие, нужны продукты, нужны лекарства. Нам нужна любая поддержка, финансовая поддержка, поскольку мы остались одни. Но, определенно мы все вместе. Демократический западный мир стоит за нами и с нами. Если кто-то из вас думает: "это в Украине, мне все равно», то скажу, что эта война, если не прекратится в Украине, то распространится", – сказал Виталий.

Экс-боксер подчеркнул, что важно прекратить эту войну как можно скорее. Он никому не хочет пережить то, что украинцы пережили за последнюю неделю.

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Виталий Кличко поблагодарил спортивное сообщество, которое отстраняет спортсменов из России от соревнований.

"Этих усилий не будет достаточно, пока война не будет остановлена, но важно показать, что мир не согласен с этой войной, что мир спорта не согласен... Это очень сложное время в жизни украинцев. Я никогда не думал, что столкнусь с войной" ", – подчеркнул Кличко.

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