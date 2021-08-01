О незаконной вечеринке участников Олимпиады сообщил гендиректор оргкомитета Тосиро Муто. Впрочем, он не назвал, участники какой страны участвовали в распитии алкоголя.

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Алкоголь в олимпийском городке

31 июля был случай распития в Олимпийской деревне алкоголя ватерполистами. По этому поводу проведено расследование,

– лаконично сказал Муто.

Генеральный директор Тосиро Муто подтвердил, что спортсменов и других членов неназванной делегации заметили вчера вечером в парке в селе. Те, кто причастны к распитию алкоголя, могут попасть под дисциплинарные взыскания.

Ранее оргкомитет "Токио-2020" лишил аккредитации двух грузинских дзюдоистов, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии.

Нарушение карантинных правил и алкоголь

Перед началом Игр Токио подтвердило, что спортсмены могут приносить алкогольные напитки, но их следует употреблять в своих частных комнатах. Запрещено это делать в общественных и общих зонах города из-за правил COVID-19.

Продажа алкоголя в местах проведения Олимпийских игр была запрещена в Токио в качестве меры для уменьшения риска распространения COVID-19.

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Спортсменов и всех участников предупредили о соблюдении правил в руководстве, в котором изложены правила COVID-19. Там же есть информация о санкциях, которые будут налагать за непослушание: штрафы и даже исключение из Игр.

Во время Олимпиады, которая продлится до 8 августа, в селе остается около 18 тысяч спортсменов и чиновников. В Village Plaza, где они живут, есть кафе, цветочный магазин, банк, фотостудия, химчистка и магазин.

Напомним. Ранее оргкомитет Олимпиады-2020 лишил аккредитации двух грузинских дзюдоистов, которые самовольно покинули территорию поселка. После победы в боях они решили прогуляться достопримечательностями столицы Японии.