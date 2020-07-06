У Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка. Обвинуваченого заарештували у Москві за начебто шпигунство на користь України.

Про затримання українця Василенка повідомляє ТАСС. Його затримали співробітники ФСБ Росії.

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Українець перебуває у СІЗО

Повідомляється, що співробітники ФСБ начебто встановили причетність Василенка до шпигунства на користь України. Видання з посиланням на джерело у правоохоронних органах інформує, що обвинувачений заарештований у Москві.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенка Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому висунуто звинувачення, він перебуває в одному зі столичних СІЗО", – розповів співрозмовник агентства.

Василенка затримали у 2019 році

Російське агентство також інформує, що Василенко був арештований у Москві у жовтні 2019 роки.

Тоді йому висунули звинувачення у незаконному переміщенні через кордон сильнодіючих, отруйних вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів.

Навесні 2020 року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство.

За інформацією ТАСС, українець не оскаржив ні одну з постанов про продовження арешту, як і сам факт арешту. Слідство веде УФСБ по Москві.

Термін арешту продовжили

У Міщанському суді Москви повідомили, що 19 червня термін арешту був продовжений до 24 вересня.

Деталі кримінальної справи щодо підслідного містять гриф "секретно".

Згідно із санкціями статті про шпигунство, Василенку загрожує до 20 років позбавлення волі.